Самолёт из Екатеринбурга столкнулся с птицей

Командир воздушного судна сообщил о попадании птицы при взлете в носовую часть воздушного судна с правой стороны. КВС принято решение о следовании в пункт назначения — Ноябрьск. По прибытии воздушного судна в аэропорт назначения произведен его осмотр, повреждений на судне не обнаружено. Пострадавших нет, рассказали в прокуратуре для E1.RU.