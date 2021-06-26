Самолёт из Екатеринбурга столкнулся с птицей

На борту воздушного судна во время инцидента находилось 37 пассажиров, среди которых 3 ребенка и 5 членов экипажа.
Командир воздушного судна сообщил о попадании птицы при взлете в носовую часть воздушного судна с правой стороны. КВС принято решение о следовании в пункт назначения — Ноябрьск. По прибытии воздушного судна в аэропорт назначения произведен его осмотр, повреждений на судне не обнаружено. Пострадавших нет, рассказали в прокуратуре для E1.RU.
Напомним, что ранее пьяный пассажир аэропорта Кольцово заявил, что на борту одного из самолётов находится бомба.