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Самолёт из Екатеринбурга столкнулся с птицей

26 июня 2021, 11:22
Фото: pixabay.com
Самолёт, выполняющий рейс из Кольцово, при взлете столкнулся с птицей 26 июня в 9:36, как сообщает Уральская транспортная прокуратура.

На борту воздушного судна во время инцидента находилось 37 пассажиров, среди которых 3 ребенка и 5 членов экипажа.

Командир воздушного судна сообщил о попадании птицы при взлете в носовую часть воздушного судна с правой стороны. КВС принято решение о следовании в пункт назначения — Ноябрьск. По прибытии воздушного судна в аэропорт назначения произведен его осмотр, повреждений на судне не обнаружено. Пострадавших нет, рассказали в прокуратуре для E1.RU.

Напомним, что ранее пьяный пассажир аэропорта Кольцово заявил, что на борту одного из самолётов находится бомба.

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#Самолёт#Аэропорт «Кольцово»#Кольцово#Новости УрФО#Происшествия
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