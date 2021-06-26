Шторм, ливни, ветер, град снова ожидаются на Урале

Если гроза настигла вас на улице, постарайтесь найти укрытие. Если таковых поблизости нет, укройте голову от удара града любым подручным средством (сумкой, одеждой, руками). Не пытайтесь прятаться от грозы под деревьями, так как это может быть опасно. Автомобилисты, застигнутые непогодой на дороге, переждите её на обочине или парковке, остерегаясь высоких деревьев.