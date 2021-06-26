Водитель «Яндекс.Такси» в Екатеринбурге уснул за рулём и врезался в экскаватор

В салоне такси также находились три студентки, отправляющиеся на пары. В результате аварии постарадало 4 человека, одним из которых был 42-летний водитель иномарки. У него переломаны рёбра и ключицы. Мужчину доставили в больницу, сообщает ТК «4 канал».