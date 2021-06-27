Пенсионерка пострадала во время пожара в квартире в Нижнем Тагиле

Сообщение о возгорании на девятом этаже жилого дома поступило на пульт диспетчера в 08.04. В результате на площади 10 квадратных метров оказалось повреждено домашнее имущество. Тушением пожара занимались 5 единиц техники и 11 человек личного состава. В 08.12 огонь локализован, а в 09.15 завершена проливка и разбор сгоревших конструкций, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.