Пенсионерка пострадала во время пожара в квартире в Нижнем Тагиле

Сообщение о возгорании на девятом этаже жилого дома поступило на пульт диспетчера в 08.04. В результате на площади 10 квадратных метров оказалось повреждено домашнее имущество. Тушением пожара занимались 5 единиц техники и 11 человек личного состава. В 08.12 огонь локализован, а в 09.15 завершена проливка и разбор сгоревших конструкций, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.
В инциденте пострадала хозяйка квартиры, рассказали TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности.
По предварительным данным, к возникновению пожара привело короткое замыкание электропроводки,отметили в отделе.
Напомним, 17 июня двое жителей Алапаевска спасли из горящего дома пенсионерку. Мужчины разбудили пожилую женщину и вывели ее из дома, после чего вызвали пожарных и вернулись в дом за важными документами.