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Пенсионерка пострадала во время пожара в квартире в Нижнем Тагиле

27 июня 2021, 13:59
Фото: 1mediainvest.ru
Женщина 1955 года рождения получила отравление продуктами горения во время пожара, который произошел 27 июня в квартире на улице Береговая-Краснокаменская в Нижнем Тагиле.

Сообщение о возгорании на девятом этаже жилого дома поступило на пульт диспетчера в 08.04. В результате на площади 10 квадратных метров оказалось повреждено домашнее имущество. Тушением пожара занимались 5 единиц техники и 11 человек личного состава. В 08.12 огонь локализован, а в 09.15 завершена проливка и разбор сгоревших конструкций, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

В инциденте пострадала хозяйка квартиры, рассказали TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности.

По предварительным данным, к возникновению пожара привело короткое замыкание электропроводки,отметили в отделе.

Напомним, 17 июня двое жителей Алапаевска спасли из горящего дома пенсионерку. Мужчины разбудили пожилую женщину и вывели ее из дома, после чего вызвали пожарных и вернулись в дом за важными документами.

Пенсионерку из горящего дома спасли двое жителей Алапаевска
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