Пьяный уралец без прав угнал чужой автомобиль и устроил гонку с гаишниками на трассе

Для того, чтобы найти автомобиль, были ориентированы все наряды полиции. Машину заметили капитан и лейтенант ДПС. Они приказали остановиться, однако водитель лишь прибавил газ. Тогда автоинспекторы оправились в погоню. Скрыться угонщику не удалось, так как его задержали на границе Туринского и Ирбитского района.