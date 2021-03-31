Пьяный 19-летний свердловчанин угнал чужую машину покататься и попался ДПС

Молодой человек решил прокатиться по городу, но уже в соседнем дворе на улице Юбилейной его заметили автоинспекторы: автомобиль двигался с выключенным светом фар. Инспекторы ДПС поехали за автомобилем, который попытался скрыться среди припаркованных во дворе машин, рассказали в ГИБДД по Свердловской области.