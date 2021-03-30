Обвиняемая в угоне российских автомобилей банда парней пойдет под суд в Екатеринбурге

Двое молодых людей 2001 и 2002 годов рождения ранее уже имели судимость. Теперь их обвинили по статье 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и статье 158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину). Старший из обвиняемых также получил обвинение по статье 131 УК РФ (Изнасилование несовершеннолетней).