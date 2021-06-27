СК проверит невыплату компенсаций за работу с COVID-19 госпиталю Тетюхина в Тагиле

Госпиталь работал с пациентами, у которых обнаружен Covid-19, весь 2020 год. Федеральные выплаты клиникой были получены за этот период. При этом представители госпиталя утверждают, что региональные получены не были. Этим вопросом в настоящее время занимается Следственный комитет Свердловской области, как сообщает 66.RU. На данный момент все работники центра, взаимодействующие с заболевшими, опрошены следователями.