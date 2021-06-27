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СК проверит невыплату компенсаций за работу с COVID-19 госпиталю Тетюхина в Тагиле

27 июня 2021, 10:50
Фото: 1mediainvest.ru
В связи с невыплатой компенсации за работу с коронавирусными больными госпиталю имени Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле Следственный комитет Свердловской области начал проверку. Данная ситуация привлекла внимание следователей после обращения врачей из клиники к премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Госпиталь работал с пациентами, у которых обнаружен Covid-19, весь 2020 год. Федеральные выплаты клиникой были получены за этот период. При этом представители госпиталя утверждают, что региональные получены не были. Этим вопросом в настоящее время занимается Следственный комитет Свердловской области, как сообщает 66.RU. На данный момент все работники центра, взаимодействующие с заболевшими, опрошены следователями.

Напомним, что ранее учредитель Уральского лечебно-реабилитационного центра им. В. В. Тетюхина АО «Госпиталь восстановительных инновационных технологий» предъявил иск к «Корпорации развития Среднего Урала» с требованием, чтобы КРСУ выкупила 25% акций медицинского учреждения в счёт долга в размере 1,4 миллиарда рублей.

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