Сотрудники МЧС Екатеринбурга сыграли в шашки под водой

Сегодня у нас видео в формате перезагрузки. Я люблю уехать из города, сменить локацию, подальше от городской суеты. Сегодня мы на карьере Лазурный, и вместе с командой RTC Divers будем погружаться на дно. В огне мы бывали, в воде побывали, осталось еще только в воздухе побывать, рассказал Антон.