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Свердловские врачи впервые вылечили младенца с помощью разряда тока

27 июня 2021, 14:14
Фото: министерство здравоохранения Свердловской области
Разряд импульсного тока для выравнивания сердечного ритма впервые применили на ребенке врачи Областной детской клинической больницы (ОДКБ).

На первые сутки младенцу поставили предварительный диагноз — нарушение ритма сердца. Из-за этого ребенок на лечение был переведен из Екатеринбургского клинического перинатального центра в Областную детскую клиническую больницу. На 28 дне жизни врачи провели кардиоверсию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.

Однако даже с помощью медикаментозной терапии нормальный ритм сердца не был восстановлен. Появился риск развития жизнеугрожающего состояния, рассказал заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных детей № 2 ОДКБ Игорь Великанов.

В результате медики проконсультировались со специалистами федерального центра и провели малышу кардиоверсию. Был восстановлен нормальный сердечный ритм, после чего ребенка выписали домой.

Напомним, медики Свердловской области получили награды за внутриутробную операцию на мозге ребенка. Операция такого типа была проведена впервые в России и второй раз в мире. Беременность была доношена, у пациентки родился здоровый ребенок.

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