В чужом ДТП обвинила жителя Екатеринбурга каршеринговая фирма

Было раннее утро, погода — пасмурная, машина стояла на плохо освещенном месте, в тени магазина. Я обошел автомобиль — все было нормально, внешних повреждений не заметил. Не работал багажник, но мы положили вещи в салон. Позже из-за этого машина не могла встать в режим ожидания, когда мы хотели зайти в магазин, но позволила завершить аренду, я успел сделать два кадра, перед и сбоку, рассказал Андрей.