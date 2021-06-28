17-летний юноша покончил с собой в Каменске-Уральском

17-летний подросток был ранее неоднократно судим за кражи и приговорен к условному сроку. Он наложил себя руки 24 июня в доме на улице Первомайская, 27 в Каменске-Уральском, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.