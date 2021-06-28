Тело обнажённого мужчины найдено в подъезде жилого дома в Красноуфимске

Крови возле мужчины не было. Приехавшая скорая помощь попыталась его откачать, но было уже поздно, пишет Е1.
Точные причины смерти мужчины на данный момент неизвестны. Как сообщили в ведомстве, по предварительным данным, смерть не криминальная.
По словам жильцов, перед происшествием в подъезде был слышен шум, но никто не придал этому значения. Также они сообщили, что в этом доме у погибшего была квартира, однако у него была работа в Екатеринбурге и большую часть времени он жил там.
Напомним, утром 1 июня 2021 года нашли тело 61-летнего тагильчанина в квартире на улице Свердлова. У погибшего была обнаружена колото-резаная рана в шее. Подозреваемым в убийстве стал хозяин жилья. На данный момент он заключён под стражу. По делу идёт следствие.