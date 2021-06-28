32-летний мастер установки теплиц в Нижнем Тагиле оказался мошенником

В апреле в полицию обратилась жительница Рудника. Она рассказала, что нашла в интернете объявление, автор которого предлагал свои услуги по установке теплиц. На звонок ответил молодой человек, который заявил, что его условием является предоплата. Женщина согласилась и через мобильное приложение банка перевела семь тысяч рублей на банковскую карту, указанную мужчиной.