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32-летний мастер установки теплиц в Нижнем Тагиле оказался мошенником

28 июня 2021, 14:22
Фото: 1mediainvest.ru
Расследование уголовного дела по факту мошенничества в интернете в отношении 32-летнего жителя Екатеринбурга завершено в Нижнем Тагиле. Лже-установщик теплиц похитил у тагильчан около 25 тысяч рублей.

В апреле в полицию обратилась жительница Рудника. Она рассказала, что нашла в интернете объявление, автор которого предлагал свои услуги по установке теплиц. На звонок ответил молодой человек, который заявил, что его условием является предоплата. Женщина согласилась и через мобильное приложение банка перевела семь тысяч рублей на банковскую карту, указанную мужчиной.

После этого злоумышленник предложил внести оставшиеся средства. За это он пообещал в подарок к теплице привезет брус. Тагильчанка перевела еще восемь тысяч рублей, после чего мужчина перестал выходить на связь, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

В результате полицейские задержали ранее не судимого жителя Екатеринбурга. Он сознался, что размещал объявления на интернет-сайтах. Во время расследования стало известно, то мошенник уже действовал в Нижнем Тагиле. Ранее от его действий пострадала 45-летняя женщина, желающая тоже установить теплицу. Она перевела злоумышленнику 9,5 тысячи рублей.

Также было установлено, что мужчина причастен к подобным преступлениям в других городах Свердловской области. На данный момент он сознался в содеянном и возместил причиненный ущерб в полном объеме.

Уголовное дело по факту мошенничества с причинением значительного ущерба окончено и направлено для рассмотрения в суд. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Напомним, в Екатеринбурге женщина уговаривала пенсионеров взять кредит, после этого забирала деньги себе. Однако с обманутыми людьми, которых оказалось как минимум семь человек, общение женщина также не прекращала.

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