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Банда лже-соцработников три года обманывала свердловских пенсионеров

28 июня 2021, 15:29
Фото: 1mediainvest.ru
Обвинительное заключение в отношении лже-соцработников было оглашено в Ленинском суде. Версия следствия гласит, что мошенники обманули 27 уральских пенсионеров более чем на миллион рублей.

Трое мужчин и одна женщина с 2018 по 2020 годы «гастролировали» по городам Свердловской области, однако оперативной группе все же удалось их вычислить. Как правило, потерпевшими были пожилые люди. Группа мошенников обманным путем проникала в квартиры, представляя удостоверения различных социальных служб. Пока один человек отвлекал пенсионеров, другие похищали имущество, сообщает ТК «Телекон».

База, я так понимаю, у них была, потому что они участвовали в определенной социальной работе с пенсионерами, соответственно сохранились анкетные данные и выходили на этих людей, — отметила старший помощник прокурора Ленинского района Наталья Солодникова.

Сумма ущерба варьируется от 10 до 150 тысяч рублей. Теперь группе грозит более десяти лет лишения свободы. Однако, в том случае, если дело будет рассматриваться отдельно, один из обвиняемых заключил соглашение на сотрудничество со следствием.

Напомним, в мае 80-летняя блокадница из Екатеринбурга отдала две тысячи долларов мошенникам за установку и обслуживание фильтров для воды. По факту происшествия написано заявление в полицию.

Две тысячи долларов отдала блокадница мошенникам за фильтры воды в Екатеринбурге
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#Суд#Мошенники#Свердловская область#Пенсионеры#Происшествия
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