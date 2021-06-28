Банда лже-соцработников три года обманывала свердловских пенсионеров

Трое мужчин и одна женщина с 2018 по 2020 годы «гастролировали» по городам Свердловской области, однако оперативной группе все же удалось их вычислить. Как правило, потерпевшими были пожилые люди. Группа мошенников обманным путем проникала в квартиры, представляя удостоверения различных социальных служб. Пока один человек отвлекал пенсионеров, другие похищали имущество, сообщает ТК «Телекон».