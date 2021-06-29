TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ограничения для мэров из-за коронавируса ввело уральское полпредство

29 июня 2021, 10:47
Фото: Яндекс.Карты
Ограничения для мэров, желающих присутствовать на заседании совета по самоуправлению, ввело полпредство президента в УрФО.

Главам городов предстоит предоставить результаты тестирования на коронавирус, а также справку о пройденной вакцинации, пишет Ура.ру со ссылкой на одного из участников совещания.

Собеседник издания отметил, что с этим проблем у глав муниципалитетов нет, но к мерам предосторожности все относятся с пониманием. При этом в пресс-службе полпредства заявили, что о подобных требованиях ничего не известно.

На предстоящем совещании будет обсуждаться проведение в выборов в условиях коронавирусной инфекции. В первую очередь будет решаться вопрос об организации работы избирательных комиссий и участков.

Материалы по теме
Unknown Film Festival отменен из-за новой волны коронавируса в ЕкатеринбургеСкончался от коронавируса профессор УрФУ Александр Колпаков в ЕкатеринбургеБолее полумиллиона свердловчан получили первый компонент вакцины от коронавируса
#Полпред#Мэр#Мэрия#Коронавирус#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25