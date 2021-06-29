Ограничения для мэров из-за коронавируса ввело уральское полпредство

Главам городов предстоит предоставить результаты тестирования на коронавирус, а также справку о пройденной вакцинации, пишет Ура.ру со ссылкой на одного из участников совещания.
Собеседник издания отметил, что с этим проблем у глав муниципалитетов нет, но к мерам предосторожности все относятся с пониманием. При этом в пресс-службе полпредства заявили, что о подобных требованиях ничего не известно.
На предстоящем совещании будет обсуждаться проведение в выборов в условиях коронавирусной инфекции. В первую очередь будет решаться вопрос об организации работы избирательных комиссий и участков.