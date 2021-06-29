Похищенный во дворе жилого дома в Екатеринбурге мужчина оказался поваром из Китая

Мужчину зовут Лю. Он работает легально, по трудовому договору, пишет Е1 со ссылкой на коллег похищенного. Мужчина работал поваром традиционной китайской кухни. Сначала он трудился в Челябинске, но затем перебрался в Екатеринбург, так как ему пообещали оплату повыше.