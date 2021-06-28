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Неизвестные похитили во дворе жилого дома мужчину ночью в Екатеринбурге

28 июня 2021, 03:30
Фото: 1Mediainvest.ru
Неизвестные злоумышленники похитили человека в Екатеринбурге во дворе дома на улице Фурманова, 35 ночью 28 июня.

В данный момент на улице Фурманова находятся сотрудники правоохранительных органов: полк ППС и Росгвардия, пишет Е1.

По словам очевидицы, похищенного затолкали в машину. Он звал кого-нибудь на помощь. Вероятно, похищенный человек мужского пола.

Напомним, недавно в Екатеринбурге водитель «Яндекс.Такси» едва не увёз в лес пассажирку, которая вызвала такси, чтобы уехать в Кольцово. Во время поездки между ними случился конфликт из способа оплаты.

По словам женщины, угрожал ей расправой ножом, оскорблял её и поехал в лес по Режевскому тракту. Когда она дозвонилась до службы поддержки, водитель вернулся на трассу и высадил женщину, а сам уехал.

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