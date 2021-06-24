Найдена живой пропавшая девушка без переднего зуба в Екатеринбурге

Девушка пришла в «Аистёнок», где назвала свою фамилию и попросила разрешение зарядить свой телефон. Когда телефон был заряжен, она увидела многочисленные сообщения и поняла, что её уже несколько дней ищут. Сотрудники «Аистёнка» позвонили в полицию и родственникам найденной, пишет Е1.