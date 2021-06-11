Пропавшая 4 дня назад екатеринбурженка найдена живой

Пропавшая 4 дня назад екатеринбурженка найдена живой
Пропавшая 4 дня назад екатеринбурженка найдена живой
Сегодня, 17:19ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Живой и здоровой найдена 25-летняя Евгения Ветчинникова, которая четыре дня не выходила на связь с подругой. У девушек 7 июня была назначена встреча, однако Евгения не пришла.

Девушка исчезла накануне своего дня рождения, заявление в полицию о розыске подали ее друзья. Сейчас местонахождение девушки установлено.

На самом деле Евгения была задержана со своим молодым человеком. Их подозревают в сбыте запрещенных веществ, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.

Напомним, тагильчанин, подозреваемый в убийстве пропавшей 35-летней жительницы Березовского, останется под стражей до 8 августа. Погибшая возвращалась из Екатеринбурга на попутной машине. Водитель ограбил ее и убил. Позже он был задержан полицией. Житель Нижнего Тагила сознался в преступлении, а также показал место, где спрятал тело жертвы.

Сюжеты:
Екатеринбург
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