Пропавшая 4 дня назад екатеринбурженка найдена живой

Живой и здоровой найдена 25-летняя Евгения Ветчинникова, которая четыре дня не выходила на связь с подругой. У девушек 7 июня была назначена встреча, однако Евгения не пришла.

Девушка исчезла накануне своего дня рождения, заявление в полицию о розыске подали ее друзья. Сейчас местонахождение девушки установлено. На самом деле Евгения была задержана со своим молодым человеком. Их подозревают в сбыте запрещенных веществ, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник в силовых структурах. Напомним, тагильчанин, подозреваемый в убийстве пропавшей 35-летней жительницы Березовского, останется под стражей до 8 августа. Погибшая возвращалась из Екатеринбурга на попутной машине. Водитель ограбил ее и убил. Позже он был задержан полицией. Житель Нижнего Тагила сознался в преступлении, а также показал место, где спрятал тело жертвы. Подозреваемый в убийстве пропавшей девушки тагильчанин арестован на два месяца

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