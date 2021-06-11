Пропавшая 4 дня назад екатеринбурженка найдена живой

Девушка исчезла накануне своего дня рождения, заявление в полицию о розыске подали ее друзья. Сейчас местонахождение девушки установлено.
На самом деле Евгения была задержана со своим молодым человеком. Их подозревают в сбыте запрещенных веществ, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.
Напомним, тагильчанин, подозреваемый в убийстве пропавшей 35-летней жительницы Березовского, останется под стражей до 8 августа. Погибшая возвращалась из Екатеринбурга на попутной машине. Водитель ограбил ее и убил. Позже он был задержан полицией. Житель Нижнего Тагила сознался в преступлении, а также показал место, где спрятал тело жертвы.