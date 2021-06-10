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Подозреваемый в убийстве пропавшей девушки тагильчанин арестован на два месяца

10 июня 2021, 16:52
Фото: 1mediainvest.ru
Житель Нижнего Тагила, который подозревается в убийстве 35-летней жительницы Березовского, оставлен под стражей на два месяца. Мужчина пробудет под арестом до 8 августа.

Данное решение было принято во время заседания Березовского городского суда Свердловской области. Заседание транслировалось в прямом эфире в группе суда во «ВКонтакте».

Напомним, погибшая женщина была объявлена в розыск. Следователи установили, что после ухода из дома свердловчанка на такси направилась в Екатеринбург. Домой она возвращалась ночью на попутной машине, водителем которой оказался ранее судимый тагильчанин. В результате фигурант сознался в преступлении и показал место, где спрятал тело жертвы.

Тагильчанин подозревается в убийстве пропавшей 35-летней жительницы Березовского
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#Березовский#Арест#Убийство#Нижний Тагил#Общество
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