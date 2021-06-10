Подозреваемый в убийстве пропавшей девушки тагильчанин арестован на два месяца

Напомним, погибшая женщина была объявлена в розыск. Следователи установили, что после ухода из дома свердловчанка на такси направилась в Екатеринбург. Домой она возвращалась ночью на попутной машине, водителем которой оказался ранее судимый тагильчанин. В результате фигурант сознался в преступлении и показал место, где спрятал тело жертвы.