Восьмилетний мальчик на самокате пропал и нашелся в Нижнем Тагиле

Информация о розыске восьмилетнего мальчика распространялась в соцсетях Нижнего Тагила. Сообщалось, что 9 июня он ушел из дома на Красном Камне и пропал.

Мальчик учится в школе на ВМЗ, он закончил первый класс. В ориентировке были указаны приметы пропавшего. Также отмечалось, что при себе у ребенка был самокат. Знающих о местонахождении первоклассника просили обратиться в дежурную часть. Информацию о пропаже разместили сотрудники ПДН, однако он вскоре был найден, рассказали редакции TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское». Все в порядке, ребенок нашелся спустя короткое время, отметили в ведомстве. Напомним, 4 июня в тайге под Североуральском пропал 9-летний мальчик из Челябинска. Он был в составе незарегистрированной туристической группы. Ребенку разрешил самостоятельно вернуться на базу после восхождения на Уральский хребет его отец, у которого заболели ноги. Не найдя его в лагере, родитель подал заявление в полицию. В поисках ребенка участвовала полиция, сотрудники МЧС и волонтеры — 192 человека и 41 единица спецтехники. Для розыска использовался вертолет и кинологи с собаками. Спустя двое суток, мальчик был найден. Он рассказал, что спустился с горы, обнаружил, что никого нет, пошел искать маму и потерялся. «Пытался найти маму»: 9-летний мальчик рассказал о своих действиях в уральской тайге

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