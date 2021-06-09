Пропавшую 35-летнюю девушку в черном платье нашли мертвой под Екатеринбургом

Пропавшую 35-летнюю девушку в черном платье нашли мертвой под Екатеринбургом
Пропавшую 35-летнюю девушку в черном платье нашли мертвой под Екатеринбургом
Сегодня, 09:55ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Жительницу Березовского, которую с 6 июня искали полицейские и волонтеры в Екатеринбурге, найдена мертвой. Следователи не исключают убийство.

О том, что 35-летнюю Александру Иньшину, которая пропала в Екатеринбурге 6 июня, нашли мертвой, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, тело женщины обнаружено за городом во вторник, 8 июня.

На месте, где нашли труп, работают следователи. По одной из версий девушку убили.

Официальных комментариев от Следственного комитета пока нет.

Напомним, девушка в черном вышла из дома в Березовском и пропала. 6 июня она последний раз выходила на связь — говорила по телефону с сыном. Ее двое суток искали сотрудники полиции и поисковики «Лизы Алерт».

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