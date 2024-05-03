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Posted Сегодня, 12:44

Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

Рецепт пасхального кулича

Топ-5 рецептов пасхальных куличей

3 мая 2024, 12:44
Фото: 1MI
Рецепт пасхального кулича
Каждый год россияне пекут на Пасху куличи, именно так называется освященный в церкви хлеб. Редакция TagilCity.ru подобрала 5 самых популярных и недорогих рецептов куличей на Пасху. Расскажем, как испечь любимое лакомство, которое можно приготовить совершенно по-разному в домашних условиях.

Рецепт простого пасхального кулича быстрого приготовления

Что понадобится:

  • яйца — 3 штуки;
  • масло или маргарин — 100 грамм;
  • сахар — 1 стакан;
  • мука — 1 стакан;
  • молоко — 2 стакана;
  • дрожжи — 50 грамм;
  • соль — по вкусу.

Дрожжи необходимо развести разведите в теплом молоке, а масло нужно предварительно растопить. Затем все тщательно перемешать с яйцами, сахаром, солью и мукой. Подготовленные для куличей формы желательно смазать маслом, сразу туда выложить получившееся тесто и оставить его на три-четыре часа. После этого куличи положить в разогретую до 180 градусов духовку и печь до готовности. Это, пожалуй, самый простой рецепт пасхального кулича.

Рецепт вкусного куличаРецепт вкусного кулича
Рецепт вкусного кулича
Фото: 1MI

Рецепт заварного пасхального кулича

Что понадобится:

  • яйца — 4 штуки;
  • масло или маргарин — 700 грамм;
  • сахар — 500 грамм;
  • мука — 600 грамм;
  • молоко — 700 миллилитров;
  • дрожжи — 50-70 грамм;
  • соль — по вкусу.

Предлагаем попробовать и другой рецепт кулича в духовке. Сначала муку нужно заварить кипящим молоком. Затем смесь немного остудить, и влить туда вспененные в теплом молоке дрожжи. После того как тесто поднимется, туда добавляем растертые с сахаром яичные желтки, а затем взбитые белки.

Когда тесто поднимется во второй раз, туда нужно влить теплое растопленное масло, тщательно перемешать и заполнить формы для куличей наполовину. Снова подождать, пока тесто поднимется до краев и выпекать при температуре 180 градусов.

Рецепт кулича на ПасхуРецепт кулича на Пасху
Рецепт кулича на Пасху
Фото: 1MI

Рецепт пасхального кулича с изюмом

Что понадобится:

  • яйца — 5 штук;
  • масло или маргарин — 200 грамм;
  • сахар — 200 грамм;
  • мука — 800 грамм;
  • молоко — 1 стакан;
  • дрожжи — 50 грамм;
  • соль — по вкусу;
  • изюм — по вкусу.

Есть множество рецептов куличей в домашних условиях. Сначала мы растапливаем масло и вливаем туда горячее молоко. Затем добавляем сахар, соль и немного остужаем, до температуры парного молока. Затем в смесь наливаем вспенившиеся дрожжи, их предварительно необходимо разбавить небольшим количеством молока. Оставляем тесто бродить, а когда поднимется, добавляем сначала желтки, а потом взбитые яичные белки и изюм. После того как смесь будет хорошо вымешана, заполняем формы для куличей наполовину и оставляем тесто снова подниматься. Выпекаем в разогретой духовке при 180 градусах.

Рецепт кулича пасхального вкусныйРецепт кулича пасхального вкусный
Рецепт кулича пасхального вкусный
Фото: 1MI

Рецепт вкусного кулича на сгущенке

Что понадобится:

  • яйца — 6 штук;
  • масло — 300 грамм;
  • сахар — 200 грамм;
  • мука — 500 грамм;
  • соль — по вкусу;
  • разрыхлитель — 15 грамм;
  • ванильный сахар — 15 грамм;
  • курага — 200 грамм;
  • грецкие орехи — 200 грамм;
  • вареная сгущенка — 1 килограмм.

Это очень вкусный рецепт кулича пасхального. В миску нужно разбить яйца, добавить ванилин и тщательно взбить, чтобы получилась пена. Затем туда добавляем вареную сгущенку и вымешиваем смесь миксером или блендером. Масло растапливаем на медленном огне и отправляем туда же. Все перемешиваем и добавляем разрыхлитель, перемешанный с мукой и щепоткой соли. Пока тесто подходит, рубим ножом грецкие орехи, мелко нарезаем курагу и добавляем. Тесто раскладываем по формам и отправляем в разогретую до 130 градусов духовку на 40 минут, чтобы оно поднялось. Потом увеличиваем температуру до 150 градусов и печем еще 20 минут.

Рецепты куличей в домашних условияхРецепты куличей в домашних условиях
Рецепты куличей в домашних условиях
Фото: 1MI

Рецепт творожного пасхального кулича

Что понадобится:

  • яйца — 2 штуки;
  • сахар — 1 стакан;
  • молоко — 1 стакан;
  • творог — 300 грамм;
  • дрожжи — 10 грамм;
  • масло — 120 грамм;
  • мука — около 3 стаканов;
  • изюм, цукаты — по вкусу.

Рецепт творожного кулича совсем не сложен. Для начала нужно в миске смешать дрожжи и 50 грамм сахара, влить туда подогретое молоко и перемешать с небольшим количеством муки. Оставляем опару на 15-20 минут в теплом месте. Добавляем в творог яйца, оставшийся сахар, изюм, цукаты, масло и просеянную муку. Все перемешиваем с опарой, накрываем чистым полотенцем и оставляем на два часа.

Затем тесто раскладываем по формам, дает подойти 20 минут и запекаем куличи в духовке, разогретой до 190 градусов.

Рецепт творожного куличаРецепт творожного кулича
Рецепт творожного кулича
Фото: 1MI

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#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Праздник#Церковь#Православие#Пасха#Рецепты#Екатеринбург#Все материалы авторов#Куличи
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