Топ-5 рецептов пасхальных куличей

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Что понадобится:
Дрожжи необходимо развести разведите в теплом молоке, а масло нужно предварительно растопить. Затем все тщательно перемешать с яйцами, сахаром, солью и мукой. Подготовленные для куличей формы желательно смазать маслом, сразу туда выложить получившееся тесто и оставить его на три-четыре часа. После этого куличи положить в разогретую до 180 градусов духовку и печь до готовности. Это, пожалуй, самый простой рецепт пасхального кулича.
Что понадобится:
Предлагаем попробовать и другой рецепт кулича в духовке. Сначала муку нужно заварить кипящим молоком. Затем смесь немного остудить, и влить туда вспененные в теплом молоке дрожжи. После того как тесто поднимется, туда добавляем растертые с сахаром яичные желтки, а затем взбитые белки.
Когда тесто поднимется во второй раз, туда нужно влить теплое растопленное масло, тщательно перемешать и заполнить формы для куличей наполовину. Снова подождать, пока тесто поднимется до краев и выпекать при температуре 180 градусов.
Что понадобится:
Есть множество рецептов куличей в домашних условиях. Сначала мы растапливаем масло и вливаем туда горячее молоко. Затем добавляем сахар, соль и немного остужаем, до температуры парного молока. Затем в смесь наливаем вспенившиеся дрожжи, их предварительно необходимо разбавить небольшим количеством молока. Оставляем тесто бродить, а когда поднимется, добавляем сначала желтки, а потом взбитые яичные белки и изюм. После того как смесь будет хорошо вымешана, заполняем формы для куличей наполовину и оставляем тесто снова подниматься. Выпекаем в разогретой духовке при 180 градусах.
Что понадобится:
Это очень вкусный рецепт кулича пасхального. В миску нужно разбить яйца, добавить ванилин и тщательно взбить, чтобы получилась пена. Затем туда добавляем вареную сгущенку и вымешиваем смесь миксером или блендером. Масло растапливаем на медленном огне и отправляем туда же. Все перемешиваем и добавляем разрыхлитель, перемешанный с мукой и щепоткой соли. Пока тесто подходит, рубим ножом грецкие орехи, мелко нарезаем курагу и добавляем. Тесто раскладываем по формам и отправляем в разогретую до 130 градусов духовку на 40 минут, чтобы оно поднялось. Потом увеличиваем температуру до 150 градусов и печем еще 20 минут.
Что понадобится:
Рецепт творожного кулича совсем не сложен. Для начала нужно в миске смешать дрожжи и 50 грамм сахара, влить туда подогретое молоко и перемешать с небольшим количеством муки. Оставляем опару на 15-20 минут в теплом месте. Добавляем в творог яйца, оставшийся сахар, изюм, цукаты, масло и просеянную муку. Все перемешиваем с опарой, накрываем чистым полотенцем и оставляем на два часа.
Затем тесто раскладываем по формам, дает подойти 20 минут и запекаем куличи в духовке, разогретой до 190 градусов.
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