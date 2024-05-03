Топ-5 рецептов пасхальных куличей

Это очень вкусный рецепт кулича пасхального. В миску нужно разбить яйца, добавить ванилин и тщательно взбить, чтобы получилась пена. Затем туда добавляем вареную сгущенку и вымешиваем смесь миксером или блендером. Масло растапливаем на медленном огне и отправляем туда же. Все перемешиваем и добавляем разрыхлитель, перемешанный с мукой и щепоткой соли. Пока тесто подходит, рубим ножом грецкие орехи, мелко нарезаем курагу и добавляем. Тесто раскладываем по формам и отправляем в разогретую до 130 градусов духовку на 40 минут, чтобы оно поднялось. Потом увеличиваем температуру до 150 градусов и печем еще 20 минут.