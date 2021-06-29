Работы тагильских ремесленников будут представлены на выставке «ИННОПРОМ-2021»

На стенде «Мастера Урала» будут выставлены знаменитые тагильские подносы с лаковой росписью, камнерезные изделия из драгоценных и полудрагоценных камней, кабинетная миниатюра из серебра и латуни, которая выполнена в технике художественного литья, фарфоровые и глиняные изделия и сувениры и многое другое, сообщает центр развития туризма Нижнего Тагила.