Размозжило голову вагоном рабочему шахты тагильского ВГОКа

Напомним, 6 ноября 2020 года в 10:50 на горизонте 240 метров во время работы ученик бурильщика упал в открытое окно под проходящий мимо железнодорожный состав. В результате мужчиной были получены травмы, несовместимые с жизнью. Следственные органы по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека».