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Размозжило голову вагоном рабочему шахты тагильского ВГОКа

29 июня 2021, 12:14
Фото: 1Mediainvest.ru
Во время работы на шахте «Южная», принадлежащей нижнетагильскому ВГОКу, в городе Кушва 26 июня 2021 года погиб составитель вагонов. Ему было 42 года.

Погибший производил работу по формированию железнодорожных составов на подъездных путях станции.

Вероятно, из-за нарушения правил безопасности рабочего ударил вагон, толкающий электровоз. От удара у мужчины размозжило голову, сообщает «КП-Екатеринбург».

По факту происшествия следственный отдел СК Кушвы возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

Напомним, 6 ноября 2020 года в 10:50 на горизонте 240 метров во время работы ученик бурильщика упал в открытое окно под проходящий мимо железнодорожный состав. В результате мужчиной были получены травмы, несовместимые с жизнью. Следственные органы по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

Прокуратура начала проверку после гибели ученика бурильщика в шахте тагильского ВГОКа
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