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С помощью камер начнут штрафовать не пропускающих пешеходов водителей на Урале

29 июня 2021, 09:27
Фото: 1Mediainvest.ru
Благодаря камерам штрафы начнут выписывать водителям, которые не пропускают пешеходов. Недавно разработанный тип электронных устройств уже тестируют.

В первую очередь отработают участки, на которых неоднократно происходили наезды и ДТП с участием пешеходов, пишет Е1.

По словам министра транспорта Свердловской области Василия Старкова, такие камеры установят не одновременно и не повсеместно. Данную меру отработают в очагах аварийности как дополнительное мероприятие по повышению безопасности на дороге и снижению числа пострадавших и погибших.

Напомним, утром 28 июня 2021 года в Нижнем Тагиле 37-летний пешеход попал под колёса пассажирской «ГАЗели» на нерегулируемом пешеходном переходе около дома № 31А по улице Береговая — Краснокаменская. Мужчину с травмами головы, переломом носа и ушибом грудной клетки госпитализировали в городскую больницу.

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#Пешеходы#Штрафы#Транспорт#Свердловская область#Водители#Камеры
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