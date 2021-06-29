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Женщину на пешеходном переходе насмерть сбила грузовая «ГАЗель» в Екатеринбурге

29 июня 2021, 07:51
Фото: Е1.RU
63-летнюю женщину-пешехода на «зебре» на Эльмаше в Екатеринбурге сбил водитель грузовой «ГАЗели». От полученных травм она скончалась в больнице.

Смертельная авария произошла на улице Фронтовых бригад в Екатеринбурге около 17.00 в понедельник 28 июня.

Водитель «ГАЗ» при повороте на улицу Шефская не заметил женщину, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, сообщили в ГИБДД Екатеринбурга Е1.

В результате наезда 63-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована в 36-ю городскую больницу на карете «скорой помощи». Однако спасти ей жизнь врачам не удалось.

В данный момент по факту ДТП со смертельным исходом проводится проверка.

Напомним, утром 28 июня водитель «ГАЗели» сбил пешехода на «зебре» в Нижнем Тагиле. В результате ДТП 37-летний мужчина был госпитализирован с травмами головы и ушибом грудной клетки.

Водитель «ГАЗели» сбил пешехода на «зебре» в Нижнем Тагиле
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