Женщину на пешеходном переходе насмерть сбила грузовая «ГАЗель» в Екатеринбурге

Смертельная авария произошла на улице Фронтовых бригад в Екатеринбурге около 17.00 в понедельник 28 июня.
Водитель «ГАЗ» при повороте на улицу Шефская не заметил женщину, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, сообщили в ГИБДД Екатеринбурга Е1.
В результате наезда 63-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована в 36-ю городскую больницу на карете «скорой помощи». Однако спасти ей жизнь врачам не удалось.
В данный момент по факту ДТП со смертельным исходом проводится проверка.
Напомним, утром 28 июня водитель «ГАЗели» сбил пешехода на «зебре» в Нижнем Тагиле. В результате ДТП 37-летний мужчина был госпитализирован с травмами головы и ушибом грудной клетки.