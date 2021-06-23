8-летнего ребёнка на пешеходном переходе сбила 19-летняя девушка в Нижнем Тагиле

Девушка, управлявшая автомобилем, имеет стаж вождения менее года. Ранее в нарушении ПДД она замечена не была и к административной ответственности за это не привлекалась. Согласно освидетельствованию инспекторов на состояние опьянения, девушка трезвая. Она утверждает, что ребёнка она не заметила, удар почувствовала только после того, как проехала пешеходный переход.