Пешеход чуть не пострадал в тройном ДТП в Нижнем Тагиле

26-летний водитель Volkswagen Polo выехал на перекресток улицы Октябрьской революции и проспекта Строителей в Нижнем Тагиле вечером 19 июня на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с Mazda, которая ехала на «зеленый». Момент аварии попал на записи камер. На них видно, как от удара Volkswagen отбросило на автомобиль Honda, стоявший на светофоре.