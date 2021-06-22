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Водитель «ГАЗели» пострадал в ДТП с фурой под Екатеринбургом

22 июня 2021, 05:45
Фото: ИА «Ночные новости»
Водитель «ГАЗели» получил травмы головы и перелом в результате столкновения с фурой на Ново-Московском тракте под Екатеринбургом утром 22 июня.

На месте ДТП на Новомосковском тракте, где столкнулись длинномер и грузовая «ГАЗель», работали не только сотрудники ГИБДД, но и медики «скорой помощи», а также сотрудники МЧС.

По предварительной информации Госавтоинспекции, водители не соблюдали необходимую дистанцию, сообщает Е1.

В аварии пострадал водитель «ГАЗели», он получил перелом бедра и закрытую черепно-мозговую травму.

Напомним, вечером 20 июня ребенок в детском кресле вылетел из съехавшего в кювет автомобиля под Екатеринбургом. По словам очевидцев, женщина, которая находилась за рулем, была пьяга и нарушила скоростной режим.

Ребёнок в детском кресле вылетел из съехавшего в кювет автомобиля под Екатеринбургом
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