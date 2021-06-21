Два автомобиля столкнулись на перекрестке Октябрьской Революции — Строителей в Тагиле

Серебристая «ВАЗ 2112» на перекрестке улицы Октябрьской Революции и проспекта Строителей в Нижнем Тагиле допустила столкновение с Nissan, ехавшем во встречном направлении.
«Двенашка» при повороте с Октябрьской Революции налево на проспект Строителей не пропустила встречную машину — белый Nissan. Удар пришелся на правую строну, серьезно пострадало кресло пассажира, разбито лобовое стекло и передняя часть автомобиля, рассказала TagilCity.ru очевидица происшествия.
По словам водителя Nissan, ему не уступил дорогу водитель «ВАЗ 2112». В салоне машины в момент аварии он находился один. В результате инцидента в иномарке сработали подушки безопасности, сам водитель не пострадал.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Отечественный автомобиль с места аварии увезли на эвакуаторе. Водителя в нем нет. Вероятнее всего, он получил травмы и был госпитализирован.
Комментарии в ГИБДД Нижнего Тагила обещали дать чуть позже.
Напомним, вечером 19 июня на этом же перекрестке — улицы Октябрьской революции и проспекта Строителей в Нижнем Тагиле пешеход чуть не угодил под колеса одного из автомобилей в момент тройного ДТП. 26-летний водитель Volkswagen Polo выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с Mazda, которая ехала на «зеленый» и Honda, стоявший на светофоре.