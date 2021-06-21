В ДТП под Омском разбилась даун-шифтер и козовод из Свердловской области

Напомним, 20 июня в результате ДТП ребёнок в детском кресле вылетел из съехавшего в кювет автомобиля под Екатеринбургом. За рулём сидела женщина 45 лет, кроме неё в машине находились муж и 9-летний сын. Очевидцы сообщают, что женщина была в нетрезвом состоянии.