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В ДТП под Омском разбилась даун-шифтер и козовод из Свердловской области

21 июня 2021, 12:31
Фото: страница Юлии лыковой во "ВКонтакте"
31-летняя жительница Свердловской области Юлия Шлыкова, известная на Урале как козовод и даун-шифтер, получила травмы головы и груди в дорожной аварии под Омском.

В обстоятельствах ДТП, произошедшего около 10.10 в воскресенье 20 июня на 485 километре трассы Омск — Тюмень, где пострадала 31-летняя жительница Свердловской области, разбираются сотрудники ГИБДД.

43-летний водитель за рулем TOYOTA CELICA при проезде перекрестка неравнозначных дорог не пропустил автомобиль CHEVROLET LACETTI, который ехал по главной дороге, сообщает «Город55» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Пострадавшей в аварии оказалась жительница Висима Юлия Шлыкова, известная свердловчанам как даун-шифтер и козовод.

Грудь болит, двигаться пока не могу — лежу, небольшая температура держится, Перелома нет! Лежу в теплой уютной постели в больнице в городе Тюкалинск, Омской области, пишет Юлия у себя на странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, 20 июня в результате ДТП ребёнок в детском кресле вылетел из съехавшего в кювет автомобиля под Екатеринбургом. За рулём сидела женщина 45 лет, кроме неё в машине находились муж и 9-летний сын. Очевидцы сообщают, что женщина была в нетрезвом состоянии.

Ребёнок в детском кресле вылетел из съехавшего в кювет автомобиля под Екатеринбургом
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Ребёнок в детском кресле вылетел из съехавшего в кювет автомобиля под Екатеринбургом
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#Свердловская область#Омск#Лобовое столкновение#ДТП#Общество#Висим#Происшествия
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