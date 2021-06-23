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13-летняя девочка на самокате угодила под колеса иномарки на «зебре» в Первоуральске

23 июня 2021, 03:48
Фото: ГИБДД Первоуральска
Пересекавшая дорогу 13-летняя девочка на электросамокате угодила под колеса Mitsubishi Lancer на пешеходном переходе в Первоуральске и с травмами была госпитализирована на карете «скорой помощи».

43-летний водитель Mitsubishi сбил 13-летнюю девочку на улице Комсомольская в Первоуральске во вторник 22 июня. Школьница пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии девочка получила травмы и была доставлена в ДГБ № 9 Екатеринбурга.

По результатам освидетельствования водителя оказалось, что он был трезв.

В отношении водителя составлены административные протоколы по ст. 12.18 КоАП РФ за невыполнение требования уступить дорогу пешеходу, пользующемуся преимуществом, рассказали в ГИБДД Первоуральска Е1.

Напомним, вечером 17 июня водитель Hyundai сбил 10-летнюю девочку на самокате на улице Таганская в Екатеринбурге. Он не уступил дорогу ребенку, пересекающему проезжую часть, при повороте налево.

10-летнюю девочку на самокате сбила иномарка в Екатеринбурге
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#Травмы#ГИБДД#Самокат#Свердловская область#Первоуральск#Ребенок#ДТП#Общество#Происшествия
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