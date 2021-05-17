Два подростка на электросамокате угодили под колеса иномарки в Екатеринбурге

Два подростка 15 и 17 лет на электросамокате угодили под колеса иномарки в Екатеринбурге. Их в результате ДТП госпитализировали в больницу с травмами.

Дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних, вдвоем катающихся на одном электросамокате, произошло вечером 16 мая у дома № 48 на улице Луначарского. Водитель Chevrolet Cruze наехал на детей, когда выезжал с прилегающей территории. В результате аварии парни получили ушибы и были доставлены в девятую детскую больницу. Как выяснили сотрудники Госавтоинспекции, пострадавшие для аренды самоката использовали одно из приложений кикшеринга. Катаясь на нем вдвоем, они нарушили несколько правил аренды электросамокатов. В частности, арендовали его, не достигнув совершеннолетия, и катались на одном самокате вдвоем. Водитель иномарки — 56-летний мужчина пояснил сотрудникам ГИБДД, что дети сами врезались в его автомобиль, когда он остановился, чтобы пропустить пешеходов. Напомним, 21-летняя екатеринбурженка получила перелом челюсти, швы и синяки после падения с арендованного электросамоката в Екатеринбурге. Она намерена написать заявление в полицию по факту происшествия, так как считает, что пострадала из-за неисправности самоката. Материалы по теме Пять взрослых и двое детей пострадали в ДТП в центре Екатеринбурга Двое детей пострадали и один погиб за полчаса в ДТП на дорогах Режа Женщина за рулем Ford выехала на встречку и устроила массовое ДТП в Новоуральске