Два подростка на электросамокате угодили под колеса иномарки в Екатеринбурге

Posted 17 мая 2021, 03:56
Published 17 мая 2021, 03:56
Modified 29 ноября, 17:48
Updated 29 ноября, 17:48
Дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних, вдвоем катающихся на одном электросамокате, произошло вечером 16 мая у дома № 48 на улице Луначарского. Водитель Chevrolet Cruze наехал на детей, когда выезжал с прилегающей территории.
В результате аварии парни получили ушибы и были доставлены в девятую детскую больницу.
Как выяснили сотрудники Госавтоинспекции, пострадавшие для аренды самоката использовали одно из приложений кикшеринга. Катаясь на нем вдвоем, они нарушили несколько правил аренды электросамокатов. В частности, арендовали его, не достигнув совершеннолетия, и катались на одном самокате вдвоем.
Водитель иномарки — 56-летний мужчина пояснил сотрудникам ГИБДД, что дети сами врезались в его автомобиль, когда он остановился, чтобы пропустить пешеходов.
Напомним, 21-летняя екатеринбурженка получила перелом челюсти, швы и синяки после падения с арендованного электросамоката в Екатеринбурге. Она намерена написать заявление в полицию по факту происшествия, так как считает, что пострадала из-за неисправности самоката.