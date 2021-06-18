10-летнюю девочку на самокате сбила иномарка в Екатеринбурге

В результате наезда Hyundai Solaris в больницу с переломом голени на «скорой» была госпитализирована 10-летняя девочка, которая каталась на самокате около 18:30 у дома № 37 на улице Таганская в Екатеринбурге.
На пересечении улиц Красных Командиров и Войкова ребенку, переходившему проезжую часть, не уступил дорогу 28-летний водитель иномарки, совершавший поворот налево.
Госавтоинспекторы проверили мужчину на состояние опьянения, он был трезв, сообщает Е1 со ссылкой на ГИБДД Екатеринбурга.
Напомним, утром 17 июня трое пассажиров, в том числе 7-летний ребенок, пострадали в результате столкновения автобусов на остановке общественного транспорта на улице Амундсена в Екатеринбурге.