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Строительство мусоросортировочного комплекса стартовало в Краснотурьинске

29 июня 2021, 11:30
Фото: 1Mediainvest.ru
Разработку данного проекта начали в 2019 году в Краснотурьинске. В 2020 году на определённом участке исследовались грунты и водоносные слои. Также в подготовке находилась проектная документация.

До конца 2021 года планируют завершить работы по организации рельефа, заливке фундамента и возведении металлоконструкций, а также по строительству инженерной инфраструктуры, сообщает пресс-служба ООО «Компания “Рифей”».

По словам исполнительного директора компании Фёдора Потапова, в составе мусоросортировочного комплекса будет построено 2 объекта — завод по сортировке мусора и участок компостирования. Во время сортировки на заводе будут выделять вторичные материальные ресурсы — стекло, пластик, бумагу, картон, цветные и чёрные металлы. Из органических ТКО изготовят техногрунт — инертный материал, который снижает пожароопасность полигонов.

Также Потапов добавил, что твёрдые коммунальные отходы, которые непригодны для вторичного использования, будут помещать в пресс-компактор, уменьшать их объём в пять раз, после чего вывозить на полигон.

Мусоросортировочный комплекс позволит уменьшить количество ТКО, который отправляется на полигоны, а также увеличить объёмы вторичного использования сырья.

В 2022 году планируют сделать административно-бытовой и контрольно-весовой корпуса, пункт компостирования и другие объекты, которые будут входить в состав мусоросортировочного комплекса. Окончание строительства запланировано на 2024 год, в эксплуатацию введут в 2025 году.

Напомним, в феврале 2021 года свердловские операторы ТКО объединились с Союзом отходоперерабатывающих предприятий Уральского федерального округа. Они подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах перевода на замкнутый цикл обращения ТКО. Первой задачей стало формирование сырьевой базы, утилизация и обезвреживание отходов. Второй задачей стала реализация мер по вовлечению в процесс раздельного накопления ТКО жителей Свердловской области.

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