Уральский блогер снял с высоты заброшенные шахты в Нижнем Тагиле

Заброшенный объект находится в районе железнодорожной станции Сан-Донато на северной окраине города. Месторождение открыли в 1909 году, а с 1914 года здесь добывают железную руду. В годы Великой Отечественной войны шахты также использовались для работы, но к началу 1990-х годов добыча руды прекратилась.