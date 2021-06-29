Уральский блогер снял с высоты заброшенные шахты в Нижнем Тагиле

Заброшенный объект находится в районе железнодорожной станции Сан-Донато на северной окраине города. Месторождение открыли в 1909 году, а с 1914 года здесь добывают железную руду. В годы Великой Отечественной войны шахты также использовались для работы, но к началу 1990-х годов добыча руды прекратилась.
Масштабный проект, колоссальные силы, брошенные на реализацию и последующее запустение. И сегодня эти шахты с высоты выглядят впечатляюще,рассказал блогер.
Напомним, в мае в TikTok набрал популярность ролик со «священником», который исполнил битбокс. Как стало известно, молодой человек по имени Константин является актером из Екатеринбурга.