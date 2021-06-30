К пожаловавшейся на отсутствие газа пенсионерке приехал глава Краснотурьинска

Как выяснилось, у мэра в собственности нет ни дачи, ни дома. Пенсионерка проживает в поселке Медный Рудник, в котором на данный момент газ в принципе отсутствует. Газификация поселка запланирована на 2023 год, и работы в этом направлении уже идут.