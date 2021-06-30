К пожаловавшейся на отсутствие газа пенсионерке приехал глава Краснотурьинска

Posted 30 июня 2021, 16:31
Published 30 июня 2021, 16:31
Modified 29 ноября, 17:51
Updated 29 ноября, 17:51
Как выяснилось, у мэра в собственности нет ни дачи, ни дома. Пенсионерка проживает в поселке Медный Рудник, в котором на данный момент газ в принципе отсутствует. Газификация поселка запланирована на 2023 год, и работы в этом направлении уже идут.
В этом году выполнен проект высокого давления по району, в следующем году — строительство, далее — разводящие сети по муниципальной программе,написал Устинов на своей личной странице в Instagram.
Отмечается, что спустя время мэр второй раз приехал к пенсионерке и сообщил, что 1 июля ей привезут колотые березовые дрова, поскольку женщина жаловалась на большие расходы.
Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что вопрос пенсионерки будет решен, но проблема газификации на самом деле актуальна для Свердловской области.