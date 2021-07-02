19-летний парень с ножом подозревается в краже IPhone у студента в Екатеринбурге

В ходе проверки стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался ранее не судимый гражданин 2001 года рождения, который проживал в доме по соседству. Теперь в отношении него заведено уголовное дело по статье «Разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия». Молодому человеку грозит до десяти лет лишения свободы. На данный момент он находится под стражей.