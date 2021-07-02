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Posted 2 июля 2021, 05:35

Published 2 июля 2021, 05:35

Modified 29 ноября, 17:51

Updated 29 ноября, 17:51

19-летний парень с ножом подозревается в краже IPhone у студента в Екатеринбурге

2 июля 2021, 05:35
Сотрудники полиции задержали 19-летнего молодого человека, который подозревается в разбойном нападении на студента колледжа из-за IPhone в Екатеринбурге.

Происшествие случилось 24 июня, около 05.00 в районе дома 60/1 на улице Вайнера. Данные полиции гласят, что нападавший, угождая ножом, потребовал отдать имевшийся iPhone 7 Plus. Жертва выполнила требование, сообщает пресс-служба городского УМВД.

В ходе проверки стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался ранее не судимый гражданин 2001 года рождения, который проживал в доме по соседству. Теперь в отношении него заведено уголовное дело по статье «Разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия». Молодому человеку грозит до десяти лет лишения свободы. На данный момент он находится под стражей.

Напомним, 24 июня стало известно, что в Екатеринбурге ликвидирована банда, которая нападала на людей в центре города, грабила их, а затем сдавала награбленное в ломбард была. Участники грабежей использовали для запугивания граждан пневматический пистолет.

#Происшествия#Новости УрФО#Полиция#Кража#Кража имущества#Екатеринбург
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