TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Два 19-летних парня пойманы на краже iPhone в центре Екатеринбурга

24 июня 2021, 13:39
Фото: 1mediainvest.ru
Банда, которая нападала на людей в центре города, грабила их, а затем сдавала награбленное в ломбард была ликвидирована в Екатеринбурге. Участники грабежей использовали для запугивания граждан пневматический пистолет.

Участниками банды оказались два 19-летних парня, сообщает Е1. Напарники промышляли грабежами в самом центре Екатеринбурга. Попались грабители на краже 12-го iPhone у студента, угрожая пистолетом.

19-летний студент с братом гуляли по улице Вайнера в Екатеринбурге, когда к ним подошли двое парней и начали провоцировать их на конфликт. Завязалась потасовка между братом студента и одним из незнакомцев. Второй же нападавший отвел самого студента в ближайший проулок и достал из кармана пневматический пистолет. Угрожая, отобрал у того iPhone 12, заставил разблокировать гаджет и выйти из учетной записи. Затем преступники скрылись.

Потерпевший не замедлил обратиться в 5-й отдел полиции города. По горячим следам нападавших вскоре задержали. В ходе дознавательных действий выяснилось, что один из грабителей, который угрожал пистолетом и отобрал смартфон, ранее уже был судим. Второй судим не был, но именно он в конечном итоге сдал iPhone в ломбард за 40 тысяч рублей, сообщили в полиции Екатеринбурга.

В отношении задержанных уже возбуждено уголовное дело за разбой с применением оружия. Оба парня уже заключены под стражу, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, уралец, отнявший у двух подростков смартфон, будет осужден в Кировграде за грабеж. Попросив у двух 13-летних школьников телефон позвонить и заполучив гаджет, злоумышленник попытался скрыться с места преступления.

За кражу смартфона у подростков уральцу грозит до четырех лет тюрьмы
Узнать подробнее

Материалы по теме
Рецидивист ограбил прохожую и салон сотовой связи в ЕкатеринбургеГрабитель на электросамокате задержан в ЕкатеринбургеПотерял сознание: после драки с другим автолюбителем уральца ограбил водитель КАМАЗа
#Iphone#Екатеринбург#Банда#Кража#Нападающие#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25