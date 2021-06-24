Два 19-летних парня пойманы на краже iPhone в центре Екатеринбурга

19-летний студент с братом гуляли по улице Вайнера в Екатеринбурге, когда к ним подошли двое парней и начали провоцировать их на конфликт. Завязалась потасовка между братом студента и одним из незнакомцев. Второй же нападавший отвел самого студента в ближайший проулок и достал из кармана пневматический пистолет. Угрожая, отобрал у того iPhone 12, заставил разблокировать гаджет и выйти из учетной записи. Затем преступники скрылись.