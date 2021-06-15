Потерял сознание: после драки с другим автолюбителем уральца ограбил водитель КАМАЗа

По ее словам, водитель был не русской национальности. Он воспользовался тем, что пассажирское окно было открыто, и совершил кражу денег из машины, сообщает КУ66.ру. В результате очевидцы позвонили в полицию, а пострадавший был доставлен в больницу с травмами.