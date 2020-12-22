TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Екатеринбурге попавшие в ДТП водители устроили драку на дороге

22 декабря 2020, 16:14
Фото: 1mediainvest.ru
В уральской столице два водителя, попавшие в ДТП, решили устроить потасовку, не отходя от места столкновения.

Инцидент произошел 22 декабря в центре Екатеринбурга. По словам очевидцев, водитель «Ауди» допустил столкновение с автобусом и другим автомобилем белого цвета.

Водитель белой машины выбежал и сразу побежал бить водителя «Ауди» очень сильно,рассказала Е1 свидетельница происходящего.

Водитель автобуса в драке не участвовал.

Пострадавших в аварии нет, сообщили в ГИБДД города. В правоохранительные органы участники конфликта также решили не обращаться.

Напомним, в Нижнем Тагиле водитель автомобиля допустил наезд на пенсионерку при движении задним ходом на тротуаре. Пострадавшая получила обширные повреждения голеней.

В Нижнем Тагиле автомобиль сдавал назад на тротуаре и переехал ноги старушке
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Нижнем Тагиле на улице Алтайская произошло ДТП с участием двух иномарокВ Нижнем Тагиле ДТП на Уральском проспекте пострадали женщина и ребенокВ Нижнем Тагиле автомобиль сдавал назад на тротуаре и переехал ноги старушке
#Екатеринбург#Драка#ДТП#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14