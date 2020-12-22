В Екатеринбурге попавшие в ДТП водители устроили драку на дороге

Инцидент произошел 22 декабря в центре Екатеринбурга. По словам очевидцев, водитель «Ауди» допустил столкновение с автобусом и другим автомобилем белого цвета.
Водитель белой машины выбежал и сразу побежал бить водителя «Ауди» очень сильно,рассказала Е1 свидетельница происходящего.
Водитель автобуса в драке не участвовал.
Пострадавших в аварии нет, сообщили в ГИБДД города. В правоохранительные органы участники конфликта также решили не обращаться.
Напомним, в Нижнем Тагиле водитель автомобиля допустил наезд на пенсионерку при движении задним ходом на тротуаре. Пострадавшая получила обширные повреждения голеней.