О непригодности уральских водоемов для купания предупреждает Роспотребнадзор

Posted 2 июля 2021, 16:08
Published 2 июля 2021, 16:08
Modified 29 ноября, 17:51
Updated 29 ноября, 17:51
Купание в водоемах, не отвечающих нормам безопасности, может нанести вред здоровью граждан, предупреждает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.
На 84 поверхностных водных объектах осуществляется мониторинг качества воды территориальными отделами областного Роспотребнадзора. В 99 контрольных точках водоемов проводится исследование воды. По состоянию на 1 июля 2021 года отобрано и исследовано специалистами управления 164 пробы воды на санитарно-химические показатели, 666 проб на микробиологические показатели, 157 проб на паразитологические показатели.
Исследования показали, что 62,8% пробы, отобранных по санитарно-химическим показателям, 13,9% пробы по микробиологическим показателям и 6,3% проб по паразитологическим показателям не соответствуют требованиям СанПиН по гигиеническим нормативам и требованиям к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания. Воздержаться от купания в водоемах Урала рекомендует Роспотребнадзор.
Напомним, в Нижне-Выйском пруду Нижнего Тагила, реке Тагил и Нижнетагильском пруду были обнаружены термотолерантные колиформные бактерии. Специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют купаться в этих водоемах.