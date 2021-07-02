О непригодности уральских водоемов для купания предупреждает Роспотребнадзор

Исследования показали, что 62,8% пробы, отобранных по санитарно-химическим показателям, 13,9% пробы по микробиологическим показателям и 6,3% проб по паразитологическим показателям не соответствуют требованиям СанПиН по гигиеническим нормативам и требованиям к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания. Воздержаться от купания в водоемах Урала рекомендует Роспотребнадзор.