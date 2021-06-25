Свердловчанам не рекомендуется купаться в открытых водоёмах региона

На момент 24 июня 2021 года отобрано и исследовано 138 проб воды на санитарно-химические показатели, 534 пробы на микробиологические показатели и 126 проб на паразитологические показатели, сообщает управление ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области.