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Свердловчанам не рекомендуется купаться в открытых водоёмах региона

25 июня 2021, 11:11
Фото: 1Mediainvest.ru
Использование водоёмов для купания в Свердловской области допускается только в случае наличия соответствующего санитарно-эпидемиологического заключения.

С целью обеспечить население санитарно-эпидемиологического благополучием Роспотребнадзор по Свердловской области осуществляет мониторинг качества воды на 84 поверхностных водных объектах. Исследование водоёмов проводится в 99 контрольных точках.

На момент 24 июня 2021 года отобрано и исследовано 138 проб воды на санитарно-химические показатели, 534 пробы на микробиологические показатели и 126 проб на паразитологические показатели, сообщает управление ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области.

Результаты исследований показали, что требованиям СанПиН «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» не соответствуют 99 (71,7%) проб по санитарно-химическим показателям, 74 (13,8%) пробы по микробиологическим показателям и 10 (7,9%) проб по паразитологическим показателям.

На основании вышеизложенных фактов санитарные врачи не рекомендуют жителям Свердловской области использовать открытые водоёмы в качестве купания.

Напомним, в 2019 году в Белоярском посёлке из-за отсутствия канализации на месяц был закрыт продовольственный магазин. Роспотребназдор во время проверки выявил, что все отходы утилизировались в открытый водоём.

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