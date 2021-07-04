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Дети отравились парами хлора во время посещения сауны в Екатеринбурге

4 июля 2021, 12:00
Фото: 1Mediainvest.ru
Двое детей были отравлены парами хлора, когда находились в сауне со своими родителями. Следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга по данному факту проводится проверка.

Пострадавшие дети пришли в сауну вместе со своими родителями. После купания в бассейне у детей начались рвота и кашель. Была вызвана скорая. В больнице, куда дети были госпитализированы, медработники сказали, что произошло острое отравление парами хлора.

В дежурную часть № 12 УМВД по Екатеринбургу поступило сообщение от сотрудников Минздрава. По предварительным данным, пострадали мальчик и девочка 2011 года рождения. По словам начальника пресс-службы МВД по Свердловской области Валерия Горелых, детям сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.

Руководством территориального ОВД к установлению обстоятельств произошедшего подключены специалисты подразделения по делам несовершеннолетних. Они сейчас проверяют, не нарушались ли санитарные нормы, и кто конкретно отвечает в этом учреждении за контроль безопасности граждан,сообщил Валерий Горелых.

По словам старшего помощника СКР по Свердловской области Александра Шульга, СК основал доследственную проверку по сообщению о том, что ухудшилось состояние нескольких детей после посещения сауны на улице Братской в Екатеринбурге.

Во время проверки следователи Следственного комитета устанавливают степень тяжести вреда здоровью, который был причинён посетителям сауны. Также принимают меры по опросу свидетелей и сотрудников сауны. Также он добавил, что Следственным отделом проводится проверка на предмет установления наличия признаков статьи УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Кроме того, устанавливают степень тяжести вреда здоровью посетителей сауны.

Напомним, 9 июня 2021 года в рязанской больнице трое пожилых пациентов во время пожара, который начался ранним утром, погибли от угарного газа. Пострадавших оказалось 8 человек. 37 человек удалось эвакуировать из здания больницы.

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