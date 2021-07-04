Дети отравились парами хлора во время посещения сауны в Екатеринбурге

Во время проверки следователи Следственного комитета устанавливают степень тяжести вреда здоровью, который был причинён посетителям сауны. Также принимают меры по опросу свидетелей и сотрудников сауны. Также он добавил, что Следственным отделом проводится проверка на предмет установления наличия признаков статьи УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Кроме того, устанавливают степень тяжести вреда здоровью посетителей сауны.