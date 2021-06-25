Число смертей от отравления наркотиками возросло в Свердловской области

Специалисты прогнозируют, что число людей с наркологическими заболеваниями в течение ближайших четырех лет вырастет, пишет «Интерфакс».
Он рассказал, что несмотря на все усилия, ситуация сохраняется напряженная. Общая заболеваемость, по словам специалиста, снижается в течение нескольких лет. В среднем за год на 1,5-2%.
Одновременно мы видим рост первичной заболеваемости или впервые вовлеченных в употребление наркотиков лиц. Причем, в основном, это лица молодого возраста, говорит Забродин.
По его словам такая тенденция наблюдается из-за путей распространения наркотических веществ. Делается это, по его словам, через интернет и социальные сети, которые позволяют за небольшие деньги доставить вещество в любую точку мира.
Это очень пагубно влияет на нашу молодежь. Мы прогнозируем в ближайшие 3-4 года рост и общей заболеваемости наркологическими, наркоманическими расстройствами,отметил специалист.
Забродин подчеркнул, что с 2018 года число отравлений наркотиками в регионе растет. Так, в 2018 году было 216 отравлений, в 2019 — 252, в 2020 уже 450. В 2021 году уже по данным на первое полугодие зарегистрировано 216 отравлений. Специалист отмечает, что растет количество смертельных отравлений. Причиной является большая вовлеченность, чем ранее. Соответственно, растет и вероятность передозировки.
Оперуполномоченный Управления по контролю за оборотом наркотиков управления МВД по региону Елена Чернышева сообщила, что в 2021 году уже зарегистрировано более 1,6 тысячи преступлений, связанных с продажей наркотиков. Из незаконного оборота изъято 21 килограмм веществ, из них более 15 имеют синтетическое происхождение.