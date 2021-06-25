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Число смертей от отравления наркотиками возросло в Свердловской области

25 июня 2021, 08:29
Фото: pixabay.com
Число смертей вследствие отравления наркотическими веществами возросло в Свердловской области. Об этом рассказал главный нарколог региона Олег Забродин на пресс-конференции в Екатеринбурге.

Специалисты прогнозируют, что число людей с наркологическими заболеваниями в течение ближайших четырех лет вырастет, пишет «Интерфакс».

Он рассказал, что несмотря на все усилия, ситуация сохраняется напряженная. Общая заболеваемость, по словам специалиста, снижается в течение нескольких лет. В среднем за год на 1,5-2%.

Одновременно мы видим рост первичной заболеваемости или впервые вовлеченных в употребление наркотиков лиц. Причем, в основном, это лица молодого возраста, говорит Забродин.

По его словам такая тенденция наблюдается из-за путей распространения наркотических веществ. Делается это, по его словам, через интернет и социальные сети, которые позволяют за небольшие деньги доставить вещество в любую точку мира.

Это очень пагубно влияет на нашу молодежь. Мы прогнозируем в ближайшие 3-4 года рост и общей заболеваемости наркологическими, наркоманическими расстройствами,отметил специалист.

Забродин подчеркнул, что с 2018 года число отравлений наркотиками в регионе растет. Так, в 2018 году было 216 отравлений, в 2019 — 252, в 2020 уже 450. В 2021 году уже по данным на первое полугодие зарегистрировано 216 отравлений. Специалист отмечает, что растет количество смертельных отравлений. Причиной является большая вовлеченность, чем ранее. Соответственно, растет и вероятность передозировки.

Оперуполномоченный Управления по контролю за оборотом наркотиков управления МВД по региону Елена Чернышева сообщила, что в 2021 году уже зарегистрировано более 1,6 тысячи преступлений, связанных с продажей наркотиков. Из незаконного оборота изъято 21 килограмм веществ, из них более 15 имеют синтетическое происхождение.

#Наркотические вещества#Наркотики#Свердловская область#Здоровье
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