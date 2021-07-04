Мошенники взломали аккаунт свердловчанки на Госуслугах и оформили на нее микрозаймы

20 июня Анастасия получила письмо в конверте, из которого следовало, что она должна выплатить коллекторам 15 тысяч рублей. Кредит был получен 27 апреля, через два дня после взлома. Девушка сразу обратилась с заявлением в полицию. Туда она предоставила список мест, откуда выполнялся вход, получила от банков выписки, что на ее счета дополнительные суммы не поступали, а также обратилась в бюро кредитных историй для получения выписки.