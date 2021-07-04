TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Превышение формальдегида в тагильском воздухе на прошедшей неделе достигало 1,8 ПДК

4 июля 2021, 13:45
Фото: TagilCity.ru
На прошедшей неделе, с 26 июня по 2 июля, станции мониторинга загрязнения атмосферного воздуха ФГБУ «Уральское УГМС» в Нижнем Тагиле фиксировали превышение формальдегида до 1,8 ПДК.

Превышение нормы вещества в воздухе было:

  • 30 июня на ПНЗ № 1 (Вагонка) - до 1,2 ПДК, на ПНЗ № 2 (Сухоложский поселок) - до 1,02 ПДК;
  • 1 июня на ПНЗ № 1 - до 1,2 ПДК, на ПНЗ № 2 - до 1,5 ПДК;
  • 2 июня на ПНЗ № 1 - до 1,02 ПДК, на ПНЗ № 2 - до 1,8 ПДК.

В остальные дни, по данным УГМС, превышений ПДК загрязняющих веществ не отмечено. Данные за 27 июня на сайте ведомства отсутствуют.

Формальдегид — вещество второго класса опасности. Оказывает негативное влияние на генетику, органы дыхания, зрения и кожный покров, а также сильное воздействие на нервную систему. Занесен в список канцерогенных веществ. Выбрасывают вещество в Нижнем Тагиле «Уралхимпласт» — 22 тонны в год и ЕВРАЗ — 396 кг в год.

Напомним, Уральское управление Росприроднадзора не нашло превышений выбросов в воздухе Нижнего Тагила во время объявления НМУ с 12 по 16 июня. При этом посты УГМС в это время фиксировали превышение формальдегида.

Росприроднадзор не увидел превышений выбросов во время НМУ в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Материалы по теме
Куда жаловаться на грязный воздух Нижнего Тагила?
#УГМС#Формальдегид#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Здоровье
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14