Превышение формальдегида в тагильском воздухе на прошедшей неделе достигало 1,8 ПДК

Превышение нормы вещества в воздухе было:
В остальные дни, по данным УГМС, превышений ПДК загрязняющих веществ не отмечено. Данные за 27 июня на сайте ведомства отсутствуют.
Формальдегид — вещество второго класса опасности. Оказывает негативное влияние на генетику, органы дыхания, зрения и кожный покров, а также сильное воздействие на нервную систему. Занесен в список канцерогенных веществ. Выбрасывают вещество в Нижнем Тагиле «Уралхимпласт» — 22 тонны в год и ЕВРАЗ — 396 кг в год.
Напомним, Уральское управление Росприроднадзора не нашло превышений выбросов в воздухе Нижнего Тагила во время объявления НМУ с 12 по 16 июня. При этом посты УГМС в это время фиксировали превышение формальдегида.