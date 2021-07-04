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Рухнувшая рябина, тонущие машины и пешеходы: вторые сутки ливня в Нижнем Тагиле

4 июля 2021, 13:23
Фото: Скриншот с видео «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте»
Сильный ливень прошёл в Нижнем Тагиле 4 июля 2021 года. Тагильчане делятся своими фотографиями и видеозаписями, на которых видны последствия природной стихии.

Упавшая рябина перекрыла проход к подъезду жильцам дома на Ломоносова, 18. Пострадавших нет.

Фото: Татьяна — подписчица группы «Инцидент Нижний Тагил».

Возле остановки «Мечта» на Ленинградском проспекте в огромных лужах утопают автомобили и пешеходы.

Фото: Екатерина — подписчица группы «Инцидент Нижний Тагил».

Не помогает даже открытый люк ливнёвки. Автомобилям приходится ездить по тротуарам. Некоторым, застрявшим в лужах, нужен эвакуатор.

На улице Островского также всё затоплено.

Зачем ехать в Сочи? У нас здесь и свои волны,шутит автор видео.

В Николо-Павловском на большом перекрёстке смывает всю землю. Если не предпринять срочно определённые меры, может произойти обрушение грунта под мостом.

Дороги ремонтируют, а ливневую канализацию не делают, так хоть бы часть воды уходила. Хотя зачем, ведь нужно, чтоб дороги быстрее развалились и заново их делать,комментирует одна из подписчиц.

Фото: Стас — подписчик группы «Инцидент Нижний Тагил».

Возле магазина «Бобёр» на Ленинградском проспекте тоже затоплены дороги.

Фото: Катерина — подписчица группы «Инцидент Нижний Тагил».

Во дворе на улице Первомайской упал клён на припаркованный автомобиль, перегородив собой проезжую часть и повредив транспортное средство. Пострадавших нет.

Застой воды устранён на проблемных участках на улицах Островского, Серова, Октябрьском проспекте, проспекте Ленинградский, Береговой-Ударной, Металлургов, Балакинской, Гагарина и других. Сейчас работы идут на дублере Черноисточинского шоссе,прокомментировала администрация Нижнего Тагила.

Фото: официальная страница администрации Нижнего Тагила в Instagram

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